AP haber ajansı Ukrayna'nın başkentine 'Kyiv' diyecek

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in İngilizce basın yayın organlarında Kyiv olarak yazılması talebine bir olumlu yanıt da Associated Press haber ajansından geldi.

Şimdiye dek başlıca İngilizce ajanslar Kiev’i kullanıyordu ancak Associated Press bundan sonra Kyiv’i kullanacağını ve okurlarının anlaması için de haberlerinde Kiev hatırlatmasına yer vereceğini duyurdu. Haber ajansı mesajına Kiev tavuğu yemeğinin adını değiştirmeyeceğini de ekledi.

AP has changed its style for the capital of Ukraine to Kyiv, in line with the Ukrainian government’s preferred transliteration to English and increasing usage. Include a reference in stories to the former spelling of Kiev. The food dish remains chicken Kiev.

— AP Stylebook (@APStylebook) August 14, 2019