AP Dış İlişkiler Komitesi: Türkiye ile müzakereler askıya alınsın

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye raportörü Kati Piri'nin AB'nin Türkiye ile katılım müzakereleri resmen askıya alması önerisini onayladı. Kati Piri, Osman Kavala iddianamesiyle ilgili olarak da 'şoke oldum, delilik' dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye raportörü Kati Piri'nin "Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması" önerisini onayladı.

Müzakerelerin askıya alınması önerisi, 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye de çekimser kaldı.

AP Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Piri, raporunda, Türkiye'deki başkanlık sistemini "açıkça otokratik" bir yönetim olarak tanımladı.

Hukuk devletinin içinin boşaltıldığını savunan Piri, Türkiye'de demokratik denetim eksikliği bulunduğuna işaret etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Piri, gazeteciler, politikacılar ve insan hakları savunucuları da dahil olmak üzere 50 binden fazla Türk vatandaşının tutuklandığına dikkati çekti.

AP Türkiye Raportörü, "Türkiye, bir aday ülke olarak kırmızı çizgileri aştı. Bunun da siyasi sonuçları olmalı" dedi.

AP'deki Hristiyan Demokrat grup üyesi Hollandalı parlamenter Esther de Lange de, "Türkiye ile müzakerelerin fişinin kalıcı olarak çekilmesini" istedi. De Lange, AB ve Türkiye'nin bir işbirliği üzerinde çalışması gerektiğini savundu.

AB SICAK BAKMIYOR

Liberal Grup üyesi Marietje Schaake ise, bu oylama ile AP'nin "Erdoğan'ın Türkiye üzerindeki otoriter tutumunun sona ermesi gerektiği konusunda net bir işaret gönderdiğini" söyledi.

Schaake, Kati Piri gibi, AB'nin Türkiye ile olan bağlarını tamamen koparmasına karşı çıkıyor.

AP Genel Kurulu, Dış İlişkiler Komitesi tarafından kabul edilen öneriyi önümüzdeki ay görüşecek. AB Komisyonu da, Türkiye Raporu'nu 29 Mayıs'ta açıklayacak.

Avrupa Parlamentosu'nun aksine, AB üyesi ülkeler, Türkiye ile müzakerelerin resmen askıya alınmasına sıcak bakmıyor.

OSMAN KAVALA İDDİANAMESİ

Kati Piri, oylamanın ardından Twitter üzerinden soruları yanıtladı. Piri, Osman Kavala ile ilgili iddianamenin hatırlatılması üzerine, "Şoke oldum. Öfkeli ve üzgünüm. Osman sadece bir arkadaş değil, aynı zamanda bir barış adamıdır" dedi. İddianame olmadan uzun tutukluluk sürecini eleştiren Piri, Türkiye'deki yargı için "şaka gibi" yorumunu yaptı. Piri, 16 ay sonra, cezaevindeki Kavala hakkındaki, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasını "delilik" diye değerlendirdi.