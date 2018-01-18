Antikomünist histeri arşiv kapattırıyor: Georg Lukacs'a tahammül yok!

Macar marksist estetikçi, akademisyen Georg Lukacs adına Budapeşte'de bulunan arşiv kapatılıyor.

Macar marksist estetikçi, akademisyen Georg Lukacs adına Budapeşte'de bulunan arşiv kapatılıyor.

Junge Welt'in haberine göre, Macaristan Bilim Akademisi (MTA) bünyesinde bulunan Georg Lukacs Arşivi'nin kapatılacağı açıklandı.

1989 karşıdevriminden sonra kapatılması gündeme gelen arşiv, Lukacs'ın uluslararası ününden dolayı ertelenmişti. Geçtiğimiz yıl Budapeşte'de örgütlenen Lukacs konferansının Viktor Urban karşıtı bir eksende sürdürülmesinin alınan kararda etkili olduğu belirtiliyor.

Junge Welt gazetesinden Matthias Isvan Köhler'in Uluslararası Georg Lukacs Topluluğu Başkanı Rüdiger Dannemann ile yaptığı röportajda, kararın arka planında Urban'ın olduğuna dikkat çekiliyor.

Sözü geçen haberde aktarıldığına göre, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 28 ciltten oluşan Lukacs arşivinin hazırlanmakta olduğu da bildirilidi.

'DOĞU'NUN ADORNO'SU'

''Batı marksizmi'' teriminin mucidi Lukacs, marksizme yeni-Hegelci yorumla yaklaşmış, İkinci Savaş sonrası dönem Avrupa düşün dünyasında, Kurt Tucholsky Vakfı Başkanı Fritz Raddatz'ın özgün ifadesi ile kendisine, ''Doğu'nun Adorno'su'' sıfatı yüklenmiştir.

Özellikle estetik alanına yoğunlaşan Georg Lukacs, 1971 yılında yaşamını yitirene dek pek çok esere imza atmıştır.

Bu eserler arasında Tarih ve Sınıf Bilinci, Toplumsal Varlığın Ontolojisi, Roman Kuramı, Estetik (3 cilt), Marksist İmgelem, Avrupa Gerçekçiliği, Aklın Yıkımı, Dostoyevski Notları, Lenin'in Düşüncesi ve Devrimin Güncelliği bulunuyor.