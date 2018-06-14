Antarktika 25 yılda 3 trilyon ton buz kaybetti

Antarktika'nın son 25 yılda 3 trilyon ton buz kaybettiği tespit edildi.

Antarktika'daki buzulların giderek artan bir oranda yok olduğu bildiriliyor. Bölgede yapılan incelemelere göre geçtiğimiz yıl 200 milyar ton buz eriyerek yok oldu.

Nature'da yayımlana araştırmaya göre yalnızca son 25 yılda yok olan buz miktarı 3 trilyon tonu buldu.

Yaşanan erimenin deniz seviyesini yılda 0.6mm yükselttiği kaydedilirken, bu artışın 2012'ye göre üç kat daha fazla olduğu bildiriliyor.

Konuyla ilgili adım atılmaması durumunda kimi kıyı yerleşimlerinin büyük zarar görebileceği aktarılıyor.

BBC'ye konuşan araştırmacı Andrew Shepherd, Antarktika'daki sıcaklığın "kıtanın dayanabileceğinden yarım derece kadar fazla olduğunu" ve buzullarda yaşanan erimenin deniz seviyesini etkilemekte olduğunu söylüyor.

Shepherd, erimenin ne zaman başladığından emin olunamadığını, ancak gözlemlerin başladığı tarihlerden beri erime oranında artış yaşandığını dile getiriyor.

2100'e kadar deniz seviyesinde 50-60 santimetre artış olabileceği öne sürülüyor.