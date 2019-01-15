Antarktika 1980'lere göre altı kat daha fazla buz kaybediyor

Yapılan araştırma Antarktika'nın buz kaybının 1980'lere oranla altı kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanlarının havadan çekilen fotoğraflar, uydu görüntüleri ve bilgisayar modellemeleriyle yaptıkları çalışma Antarktika'da buz kaybındaki artışı ortaya koydu.

2009'dan beri Antarktika'nın her yıl 252 milyar ton buz kaybettiği belirtiliyor. Bu rakam 1980'lerde 40 milyar ton civarındaydı.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Eric Rignot'un başında bulunduğu araştırma, erimenin geçtiğimiz yıl yapılan tahminlerin yüzde 15 üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Geçmiş araştırmalarda "istikrarlı" olduğu var sayılan Doğu Antarktika'nın da geçtiğimiz yıl 56 milyar ton buz kaybettiği bildiriliyor.

Antarktika'daki buz kaybının beşte dördü Batı Antarktika ve Antarktika Yarımadası'nda gerçekleşiyor. Doğu Antarktika'da yaşadığı görülen erime, deniz seviyesindeki yükselmenin beklenenin üzerinde olabileceğini gösteriyor.