Anne oğluna dava açtı, eğitim masraflarını geri alacak

Tayvan'da yüksek mahkeme bir diş hekimini, kendisini büyüten annesine bir milyon dolara yakın para ödemeye mahkum etti.

Tayvan'da yüksek mahkeme, bir diş hekimini kendisini yetiştirdiği ve diş hekimliği fakültesine gönderdiği için annesine bir milyon dolara yakın para ödemeye mahkum etti.

Tayvanlı anne, 1997'de o dönem 20 yaşındaki oğluyla, mezun olduktan sonra aylık gelirinin yüzde 60'ını annesine ödemesini öngören bir sözleşme imzalamıştı.

Parayı tahsil edemeyen anne, mahkemeye gitti.

BBC'nin haberine göre oğul, bir çocuk yetiştirmek para talep etmenin yanlış olduğunu savunsa da, mahkeme sözleşmenin geçerli olduğuna karar verdi. Diş hekimi, yapmadığı ödemeleri annesine faiziyle birlikte ödemeyecek.

Eşiyle boşanmasının ardından iki oğlunu tek başına yetiştiren anne, iki oğlunu da diş hekimliği fakültesine yollayabilmek için yüzbinlerce dolar harcamış ancak yaşlandığında kendisine bakmayacaklarından kaygı duymuş. Bu nedenle her iki oğluyla da, mezun olduklarında okul ücretini geri ödemek için kazançlarından toplamı 1,7 milyon dolar ödemelerini şart koşan bir sözleşme imzalamış.

Büyük oğul, annesiyle mahkeme dışında anlaşmaya varıp, daha az bir para ödeyerek uzlaşmaya giderken; küçük oğul sözleşmeyi imzaladığında çok genç olduğunu ve geçersiz sayılması gerektiğini savunmuş.

Tayvan'daki medeni kanuna göre, yetişkin çocuklar yaşlı ebeveynlerine bakmakla yükümlü.