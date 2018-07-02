Anketlere göre Trump'a olan destek azalıyor

Anket şirketi Gallup'un verilerinin Demokratlara desteğin arttığını göstermesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilme ihtimalini tartışmaya açtı.

2016'da başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın bir sonraki seçimlerde kazanma şansına dair tartışmalar arttı.

Trump'ın göçmen çocukları ailelerinden ayırmasının ardından anket şirketi Gallup, Trump'a desteğin yüzde 45'ten yüzde 41'e düştüğünü açıkladı.

Normal şartlarda oranların yüzde 50'nin çok altında olduğu durumlarda mevcut başkanın yeniden seçilmesi imkansıza yakın olarak görülüyor.

Bazı seçmenler Trump'ın Cumhuriyetçilerden bu denli güçlü destek almasını şaşkınlıkla karşılarken, siyaset bilimci Lynn Vavreck, Trump'ın davranışlarıyla alışılagelen bir “Cumhuriyetçi” başkan olmamasının insanlarda farklı bir izlenim oluşturduğunu, ancak nihayetinde Trump'ın Cumhuriyetçi çizgide olduğunu belirtiyor.

Gallup'un anket verileri ise Cumhuriyetçi Parti'nin düşüşe geçtiğini, Demokratların Kasım 2016'dan bu yana 2 puanlık farkı 7 puana yükselerek avantaj yakaladığını gösteriyor.

Gelecek seçimlerde Trump'ın seçilip seçilmemesinde azınlık oylarının belirleyeceği olacağına dikkat çekiliyor.

Seçimlerde diğer önemli kitlenin ABD'li işçiler olduğu, Barack Obama'ya oy veren dört işçiden birinin 2016'da Trump'a oy verdiği hatırlatılırken, anketlere göre işçilerin Trump'a olan desteğinin 7 puan azalma gösterdiği belirtiliyor.