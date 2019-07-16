Anket: ABD’li gençlerin yüzde 49,6’sı sosyalist bir ülkede yaşamak istiyor

ABD’de yapılan bir ankete göre 1981 ile 1996 yıllarında doğan gençlerin yüzde 49,6’sı yaşamlarını sosyalist bir ülkede sürdürmek istiyor.

The National Interest dergisinin haberine göre, araştırma şirketi Harris Poll'un yaptığı anket, 1981 ile 1996 yıllarında doğan, yani 23-38 yaş arasındaki 'y' kuşağı gençlerinin yüzde 49,6’sının, yaşamlarını sosyalist bir ülkede sürdürmek istediğini ortaya koydu. ABD'de yayımlanan askeri dergi, haberi "Endişe nedeni mi?" alt başlığıyla duyurdu.

Sonuçlarını Axios haber sitesinin yayımladığı ankette ABD’li gençlerin yüzde 73,2'sinin hükümetin genel sağlık hizmetini sağlaması, üçte-ikisinin de üniversite öğrenim ücretini karşılaması gerektiği görüşü taşıdığını ortaya çıkardı.

Bir önceki jenerasyon olan X kuşağının ise çoğunlukla özel sağlık sigortasını tercih ettiği belirtildi.

Sputnik’in aktardığına göre, ABD’de 1997 ve 2012 arasında doğan 'z' kuşağı ile 'y' kuşağının yüzde 43,1’inin ise ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kuruluşunun kaldırılmasını desteklediği kaydedildi.