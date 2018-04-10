Ankara'nin işbirliğini güçlendirme hesapları

Karar gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ankara’nın Tel Rıfat için Moskova'yla, Menbiç ve Kobani için Washington’la pazarlıkları sürüyor. Buna göre 'bölgedeki değişken tablonun da temasların seyrini etkilediği' belirtiliyor.

Türkiye, Tel Rıfat için Rusya’yla, Menbiç ve Kobani için ABD’yle pazarlık yapıyor. ABD’nin son çıkışlarının Ankara'da iki ülkenin bölgenin kontrolü için birlikte çalışma beklentilerini artırdığı vurgulanıyor.

Karar gazetesine konuşan kaynaklar, Ankara’nın “ABD’nin de uygun göreceği muhalif gruplarla hareket edebileceği, iki ülkenin bölgenin kontrolü için birlikte çalışabileceği”ni ifade etti.

Buna göre Türkiye Tel Rıfat için Moskova'yla, Menbiç ve Kobani için de Washington’la görüşmelerini sürdürüyor.

Haberde, Menbiç ve Kobani’ye askeri operasyon konusunda ABD’yle alternatifli planlar üzerinde görüştüğü ifade edilen Ankara’nın “ABD’nin de uygun göreceği muhalif gruplarla hareket edebileceği” belirtilirken, iki ülkenin bölgenin kontrolü için birlikte çalışabileceği konuşuluyor.

Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, bölgeyi Rusya’ya terk etmek istemeyen ABD ile görüşmelerde alternatifler üzerinde durulduğu, iki ülkenin Menbiç ve Kobani’yle ilgili hedeflerinin konuşulduğu ancak bir yol haritası belirlenmesinin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun göreve gelmesinden sonra gerçekleşebileceği ifade edildi.

Ancak planlamaların sadece bu görüşmelere odaklanmadığı, “bölgedeki değişken tablonun da temasların seyrini etkilediği” belirtildi.