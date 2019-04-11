Ankara'dan Sudan açıklaması: Halkın beklentisi uzlaşı ile karşılanmalı

Sudan'da halk ayaklanması devam ederken yapılan askeri darbeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "sürecin barışçıl biçimde yürütülmesi" temenni edildi.

Alınacak tedbirlerin uzlaşı çerçevesinde halkın beklentilerini karşılaması gerektiğini belirten açıklama şu şekilde:

Sudan halkı ülkede huzur ve istikrarın bir an önce tesisini ve ekonomik güçlüklerin aşılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını beklemektedir. Bu sürecin anayasal demokrasi ve ulusal uzlaşı çerçevesinde halkın beklentilerini karşılayacak, barışçı bir şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz.

Sudan’ın güvenlik ve istikrarının korunması tüm bölgenin istikrarı için elzemdir.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan’da huzur, istikrar ve güvenliğin temin edilmesi için kardeş Sudan halkının yanında olmayı ve desteklemeyi sürdürecektir.