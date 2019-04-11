Ankara'dan Sudan açıklaması: Halkın beklentisi uzlaşı ile karşılanmalı

Sudan'da halk ayaklanması devam ederken yapılan askeri darbeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "sürecin barışçıl biçimde yürütülmesi" temenni edildi.
Alınacak tedbirlerin uzlaşı çerçevesinde halkın beklentilerini karşılaması gerektiğini belirten açıklama şu şekilde:
Sudan halkı ülkede huzur ve istikrarın bir an önce tesisini ve ekonomik güçlüklerin aşılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını beklemektedir. Bu sürecin anayasal demokrasi ve ulusal uzlaşı çerçevesinde halkın beklentilerini karşılayacak, barışçı bir şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz.
Sudan’ın güvenlik ve istikrarının korunması tüm bölgenin istikrarı için elzemdir.
Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan’da huzur, istikrar ve güvenliğin temin edilmesi için kardeş Sudan halkının yanında olmayı ve desteklemeyi sürdürecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Sudan hakkında yaptığı açıklamada "Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir" ifadelerini kullanmıştı.
BMGK SUDAN İÇİN TOPLANACAK
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD ve AB üyesi 5 ülkenin çağrısıyla Sudan'da ordunun yönetime el koymasıyla ilgili toplanacak.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, Sudan'da ordunun yönetime el koyması üzerine ABD, Fransa, İngiltere, Polonya, Almanya ve Belçika'nın BMGK'yi toplantıya çağırdığını duyurdu. Güvenlik Konseyi 12 Nisan Cuma günü Sudan'daki askeri darbe ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.