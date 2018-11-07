Anastasiadis'ten Kıbrıs'ta 'desentralize federasyon' önerisi

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta merkezi hükümetin yetkilerinin azaltıldığı desantralize federasyon önerisinde bulundu. Rum lider, Kıbrıslı Türklerin sadece 'hayati çıkarlarını etkileyecek kararlarda' oy kullanmasını öngörüyor.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Kıbrıs meselesinin çözümlenmesi için desantralize federasyon seçeneğini gündeme getirdi. Rum Başkanlık Sarayı'nda açıklama yapan Anastasiadis'in konuşması devlet televizyonundan canlı yayımlandı.

DW Türkçe'nin haberine göre Türk tarafı ile müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyleyen Anastasiadis, yetkilerle donatılmış güçlü merkezi hükümetin çözüme yardımcı olmadığını söyledi.

'İKİ KURUCU DEVLETE DAHA FAZLA YETKİ'

Kendilerini işlevsel bir devlete götürmeyecek bir çözümü kabul etmeyeceklerini söyleyen Anastasiadis, gevşek federasyon fikrinin iki kurucu devlete daha fazla yetki verilmesi olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin "ancak hayati çıkarlarını etkileyecek kararlarda oy kullanabileceklerini" söyleyen Rum lider, "Türklerin tüm organlarda oy kullanmasının devleti çalışamaz hale getireceğini" öne sürerek, "Yetkilerin desantralizasyonu başka, gevşek federasyon başka…Yetkilerin tümüyle merkezi hükümette toplanması, devletin işleyişini ve yaşayabilirliğini doğrudan tehlikeye sokar" diye konuştu.

Anastasiadis, söz konusu sistemde Türk tarafına geniş özerklik ve güvenlik açısından garantilerin verileceğini de belirtti.

'İŞLEVSELLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SORUNLARINI ÇÖZER'

Gevşek federasyon çözümünün her iki tarafın da endişelerini giderecek bir çözüm şekli olduğunu söyleyen Anastasiadis, müzakerelerin başarısızlığa uğramasının nedeninin Türk tarafının uzlaşmaz tavrı olduğunu iddia etti.

Anastasiadis yetkilerin federal hükümetten uzaklaştırılması önerisinin "Kıbrıslı Türklerde güvenlik duygusu yarattığını", Türkiye’nin "garanti ve müdahale haklarının korunması ile ilgili bahanelerini çürüttüğünü", aynı zamanda "Kıbrıslı Rumların işlevsellik ve sürdürülebilirlik ile ilgili endişelerine de bir cevap oluşturduğunu" savundu.