Anastasiadis'ten Akıncı'ya doğalgaz satışından pay teklifi: Tek şart sundu...

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesindeki doğal kaynakların kullanımına ilişkin sorunun çözülmesi adına Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'ya doğalgaz satışından pay vermek adına havuz hesabı teklif ettiği iddia edildi.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesindeki doğal kaynakların kullanımına ilişkin sorunun çözülmesi adına Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'ya doğalgaz satışından pay vermek adına havuz hesabı teklif ettiğini iddia etti.

Habere göre, Anastasiadis'in teklifi 9 Ağustos'ta Akıncı ile yaptığı görüşmede sözlü olarak dile getirildi, ardından yazılı olarak iletildi.

Hesabın açılmasındaki tek koşulun Türkiye'nin bölgedeki sondaj faaliyetlerini durdurması olduğu belirtildi.