ANALİZ I İngiltere Başbakanı'nın işi daha da zorlaştı: Anlaşma meclisten geçmeyebilir

Dün akşam Muhafazakar Partinin parlamento grubu oylamayı yaptı ve 200 oy May lehine seçerken 117 vekil güvensizlik oyu verdi. May en azından 1 yıl genel kurul tehdidinden kurtulmuş oldu. Ancak bu sahte bir zafer. May koltuğunu koruyor ama yaklaşık 70 kişilik bir muhalefet beklentisinin çok üstünde bir güvensizlik oyunun kullanılması May açısından ciddi bir tehdit. Bu oylama aynı zamanda May’in meclis genelinde anlaşma taslağını onaylatamayacağı senaryosunu güçlendirmiş oldu.

Eren Korkmaz