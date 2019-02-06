ANALİZ I ABD-Almanya ilişkilerinde yeni dönem

'ABD Almanya baş sefirinin sağa sola caka satmasını değerlendiren Sputnik Deutschland başlığına 'ABD'nin para diktatörlüğü: Almanya ne kadar bağımsız?' ifadelerini taşıdı.'

Richard Grenell, 8 Mayıs 2018'den beri ABD'nin Almanya baş sefiri olarak göreve atandı. Donald Trump'ın özel görevlendirmesi ile Berlin'e gönderilen baş sefirin ABD-Almanya ilişkilerinde yeni bir dönem açtığını ileri sürmek abartı olmasa gerek.

Richard Grenell, göreve atanır atanmaz (Grenell'in ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ziyade doğrudan Donal Trump'a bağlı çalıştığı medyada sıkça yazıldı), Almanya'nın içişlerine müdahil olabilecek girdilerde bulundu; bulunmaya da devam ediyor.

Grenell, Avrupa'yı ''eski Avrupa ve yeni Avrupa'' diye ikiye ayırdı. Grenell'e göre eski Avrupa, eskimiş, demode olmuş Avrupa iken; yeni Avrupa, muhafazakârlığın hüküm sürmesi gereken siyasi coğrafya olarak betimledi/betimleniyor. Yeni Avrupa ifadesi, ''öteki muhafazakârların Avrupa'da üstünlük elde etmesi'' vaazına dayanıyor.

''Öteki muhafazakârlar'' ile ifade edilmeye çalışılan en belirleyici nitelik ise, Amerikancılıklarında kayıtsız şartsız itaatkâr olmaları olarak belirginlik kazandı.

Grenell, bildik tüm diplomatik kural ve teammülleri yerle bir ederek, tıpkı Washington'daki şefi gibi, Twitter üzerinden açıklamalar yapıyor. İran ile işbirliği yapan Alman şirketlerine dönük tehdit mektubu yazarken, Twitter üzerinden de Mavi Akım enerji projesine dönük zehir zemberek ifadeleri ile dikkat çekti.

Grenell, AB'nin sözü geçen ererji projesi ile kendisini Rusya'ya karşı bağımlı hale getirdiğini iddia ederken, ortada ''tehdit mektubu değil, ABD'nin açık ve net siyasi mesajı var'' ifadesini tercih etti. (13 Ocak 2019, Kieler Nachricht)

ABD Almanya baş sefirinin sağa sola caka satmasını değerlendiren Sputnik Deutschland başlığına ''ABD'nin para diktatörlüğü: Almanya ne kadar bağımsız?'' ifadelerini taşıdı. (19 Aralık 2018)

'AŞIRI SAĞCI İŞGAL SUBAYI'

Münih Güvenlik Konferansı Genel Başkanı deneyimli Alman diplomat Wolfgang Ischenger, ''Şayet tepki almak istemiyorsan, konuk olduğu ülkeye ne yapacağını söyleme. Almanlar dinlemeyi sever, ancak kendilerine buyurulmasından hoşlanmaz'' diye Grenell'e kibarca diplomasi dersi vermek istedi. Tabii o da twitt attı.

Twitter diplomasinin dışında da tepkiler almaya başladı Richard Grenell.

SPD'nin eski genel başkanı ve sıkı AB'ci Martin Schulz Grenell'i diplomattan ziyade, ''aşırı sağcı işgal subayı'' olarak niteledi. https://www.fr.de/politik/us-botschafter-will-konservative-europa-unters...

Bunu söyleyen herhangi bir siyasetçi değil, Almanya'nın iki numaralı partisi ve koalisyon hükümetinin bileşeni bir partinin eski genel başkanıdır.

Martin Schulz fevri çıkışları ile tanınan bir siyasetçi değil. Schulz'u bu denli öfkelendiren şey hiç kuşku yok ki, Grenell'in küstah çıkışları oldu.

Grenell, hakikatten de faşist bir çevrede yorumcu olarak tanınan bir isim. Burjuva medyasında ''ultra sağ'' diye tarif ettikleri ''Breitbart'' internet portalında Grenell'in düzenli yorumları yer alıyor.

ABD'li milyarder Renaissance Technologie tarafından finanse edilen Breitbart Portalı, kurucusu faşist Andrew Breitbart'ın 2012'de ölümü üzerine portalın genel yayın yönetmenliğini Stephen Bannon üstlendi. Bannon, aynı zamanda Donald Trump'ın da en etkili danışmanları kadrosunda yer alıyor.

2014'de ''Breitbart London'' faaliyete geçirildi. Diğer bir şef redaktör Alexander Marlow, Almanya ve Fransa'ya da uzanmak istediklerini açıkladı. Breitbart'ın Roma muhabiri Thomas Williams, 2017 Ekim ayına kadar Almanya'da da şube açacaklarını ilan etti. Ancak ne hikmetse, birkaç ay sonra Thomas Williams Almanya şubesini açmaktan vaz geçildiğini ilan etti.

'ALMANYA'DAKİ KÜÇÜK TRUMP'

Der Spiegel Online, Grenell'i ''Almanya'daki küçük Trump'' olarak adlandırdı. Provakatifdir, küstahtır, saldırgandır Grenell Spiegel'e göre...

Alman iç siyasetine alışılmadık girdiler yapan Grenell, birdenbire ülkenin en yaygın satış ağına sahip Bild Zeitung'a ''konuk yazar'' olarak atandı.

Donald Trump'ın çevresinde eşcinsel olduğunu ilan eden nadir siyasetçilerden olan Grenell, Bild Zeitung'daki konuk yazarlığı köşesinde İran'da eş cinsellere yapılan hahksızlıkları konu edinerek, İran ile Avrupa ülkeleri arasında yapılan ticari ortaklığı sorguluyor.

''Yeni Avrupa'' kavramın içerisinde Avusturya Şasölyesi Sebastian Kurz'u yere göğe sığdıramayan Grenell, Almanya'da da Merkel'in partisi içerisinde Sağlık Bakanlığı'nı yürüten Jens Spahn'ı desteklediğini açıklamaktan geri kalmadı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, Alman Fedral Sağlık Bakanı Jens Spahn da ''aşırı Amerikancı'' tutumlarıyla tanınan siyasetçiler. Her ikisi de AB içerisinde ABD'nin geleneksel pozisyonunun sürmesinde ısrarlı davranan siyasi figürler.

NORD STREAM ENERJİ HATLARI VE 'İŞGAL SUBAYI'

ABD'nin Almanya baş sefiri, Alman hükümetini ya da Alman şirketlerini yalnızca İran politiklaraından dolayı eleştirmiyor. 2005'de başlayıp, 2011'de sonlanan Nord Stream doğalgaz boru hattından dolayı da çıkar çatışması yüzeye vurdu.

1224 kilometre uzunluğundaki doğalgaz boru hattının ikincisi Nord Stream II adıyla, Rusya'nın Narwa bölgesinden Almanya'nın Greifwald kentine kadar uzanan 1230 kilometrelik bir yeni proje. Bu projenin 2019 sonunda tamamlanacağı planlanırken, yıllık naklin 55 milyar metreküp olacağı hesap ediliyor.

Birinci Nord Stream doğalgaz boru hattının Avrupa Birliği ülkeleri içinde 26 milyon hanenin yıllık yakıt ihtiyacını karşıladığını belirtmek gerekiyor.

Sputnik Deutschland, ABD'li baş sefirin özelde Almanya'yı genelde de AB'yi hedef alarak yaptığı, ''Rusya'ya bağımlı hale geliyorsunuz'' ifadelerine yanıt olarak, ''işgal subayı'' nitelemesinde bulundu. (Sputnik Deutschland, 15 Ocak 2019)

SOL PARTİ'DEN FARKLI FARKLI TEPKİLER

Sol Parti, bir siyasi parti olarak bütünsel bir program ve ekibe sahip olmadığı için, Grenell'in provakatif çıkışları konusunda ne soldan bir ses verebildi ne de bütünlüklü bir açıklama sunabildi.

Sol Parti Dış İlişkiler Sözcüsü Stefan Liebich, Grenell ile birlikte bulunduğu tanışma kokteylinde Grenell'i ''çok sempatik bir insan'' bulduğunu açıkladı. Grenell, Liebich'in bu şefkatli sözlerine teşekkürü yine twit atarak verdi. ''Böyle bir solun'' Almanya'da varlığına duyduğu memnuniyeti

ifade etti.

Bir başka Sol Parti milletvekili Omid Nouriour, ABD büyükelçisini ''parti işlerinde objektif davranmamak''la suçlayarak, kibarca kınadı.

'WASHINGTON'DAKİ İMPARATORUN VALİSİ'

Sol Parti içinden en sert tepkiyi Fabio De Masi verdi. De Masi Grenell'i ''Washinton'daki imparatorun Almanya'daki valisi olduğunu sanıyor'' diyerek, kendisine Alman hükümetinin derhal yanıt vermesini talep etti.

ABD emperyalizminin, emperyalist piramitte zirvede kalma tepişmesinde Sol Parti'nin sözde en radikal milletvekillerinden biri, bu çıkar çatışmasını emekçi sınıflar lehine değerlendirmek yerine, Alman emperyalizminden yana çıkarak, tutum alınmasını talep ediyor. Tam bir sosyalist tutum (!)