Ampüte dağcı yeniden Everest tırmanışında

Xia Boyu, 1975 yılında Everest’e tırmanma denemesinde iki bacağını kaybetmişti. Ampüte dağcı, beşinci tırmanış denemesini yapıyor.

Çinli çift ampüte dağcı Xia Boyu, baharda bir kez daha gerçekleştireceği Everest Dağı tırmanış denemesi için Nepal'e geldi.

Tırmanışı organize eden Nepal şirketinin açıklamasına göre 69 yaşındaki Xia'ya altı Çinli dağcı daha eşlik edecek.

Bu, Xia'nın Everest Dağı'na beşinci tırmanış girişimi olacak. Çin Ulusal Dağcılık Takımı'nın bir üyesi olarak 1975'teki ilk girişiminde zirveye çok yaklaşmasına rağmen kötü hava koşulları nedeniyle geri dönmek zorunda kalmış, iki bacağını ise donma nedeniyle kaybetmişti.

2014'ten beri üç deneme gerçekleştirdi. 2016'da gerçekleştirdiği son tırmanışta kötü hava koşulları nedeniyle zirveye 100 metre kala tırmanışı durdurmuştu.