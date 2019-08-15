Amerikan askerinin cezası kesinleşti

2007 yılında 14 Iraklı silahsız sivilin ölümüyle sonuçlanan katliamdaki rolü nedeniyle yargılanan Blackwater paralı askeri Slatten'ın müebbet hapis cezası kesinleşti. Öte yandan Trump yönetimi Mayıs ayında yaptığı bir açıklamayla savaş suçlarıyla yargılanıp ceza alan askerlerin affı üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.

2007 yılında 14 Iraklı silahsız sivilin ölümüyle sonuçlanan katliamda nedensiz şekilde ilk makineli tüfek ateşini yaparak saldırıyı başlatan ABD'li paralı asker Nicholas A. Slatten'ın müebbet hapis cezası kesinleşti.

Slatten, Blackwater asker kiralama şirketinin bir elemanı olarak Irak'ta görev yaptığı sırada Nisur Meydanı'nda devriye yaparken ikisi çocuk 14 Iraklı sivilin ölümüne neden olan saldırı konusunda 2009 yılında yargılanmaya başlandı.

Yanında bulunan diğer askerlerin "ilk ateşi eden kişinin Slatten olduğu" yolundaki tanıklıkları sonucunda sırasıyla ilk kez 2014 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan Slatten'ın davası 2018 yılında önce mahkumiyetler sonuçlanmış, savunma avukatlarının mahkemeye getirdiği "ilk ateşi edenin Slatten olmadığı konusunda tanıklık" sonrasında çıkmaza girmiş, yine aynı yıl yapılan üçüncü yargılamadaysa Slatten'ın cinayet suçu tesbit edilmişti.

ABD IRAK'A VERMİYOR

Slatten davasının arkaplanında yer alan önemli bir nokta davanın ABD'de görülmesiyle ilgili. Iraklı yetkililer, ABD askerlerini işledikleri suçlar için yargılama hakkı istemiş ama ABD bunu kabul etmemişti.

TRUMP AF EDER Mİ?

Öte yandan Mayıs ayında Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada Trump'ın savaş suçları işlediği için mahkum edilmiş olan askerlerin affına yönelik bir çalışma yaptığı duyurulmuştu. Açıklamayla birlikte affı gündeme gelen isimlerden birisi de o zaman henüz cezası kesinleşmemiş olan Slatten'dı.