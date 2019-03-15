American Airlines, Venezuela'ya uçuşları askıya aldı

ABD merkezli havayolu firması American Airlines, Venezuela'ya seferleri askıya aldığını açıkladı. Firma, karara gerekçe olarak 'Venezuela'nın güvenli olmamasını' gösterdi.

American Airlines, Venezuela'ya yönelik gidiş-dönüş seferlerini askıya aldı. Firmanın bu kararı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Venezuela'daki vatandaşlarına ülkeyi terketme çağrısının ardından geldi.

Bunun yanı sıra ABD, geçtiğimiz günlerde tüm diplomatlarını Venezuela'dan çekmişti.

Venezuela'ya sefer yapan son ABD'li havayolu firması olan American Airlines, Miami'den Caracas ve Maracaibo'ya seferler düzenliyordu.

Firmadan yapılan açıklamada, "Personel ve müşterilerimizin emniyet ve güvenliği bizim için birinci önceliktir, American Airlines, güvenli olmadığını düşündüğü ülkelerde faaliyet göstermeyecektir" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada Venezuela'daki iç huzursuzluk ortamını, sağlık altyapısının kötü olmasını ve ABD vatandaşlarının 'keyfi olarak' gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını gerekçe göstererek vatandaşlarına Venezuela'yı terk etme çağrısı yapmıştı.