American Airlines, Tayvan ismine olan referansları sildi

American Airlines’ın web sitesinde yapılan değişikliğe göre, artık yalnızca Taipei’nin havaalanı kodu ve şehri listelenirken Tayvan ismi artık görülmüyor. Değişiklik Çin'in talebi üzerine yapıldı.

Çin'in yabancı şirketlerin ve özellikle de havayolu şirketlerinin web sitelerinde Tayvan adasının ayrı bir ülke olarak tanımlanmaması talebinin ardından, son olarak American Airlines Tayvan ismini listelerinden çıkarttı.

ABD’nin Trump yönetimi Mayıs ayında bu durumu “Orwellian saçmalık” diye yorumlamıştı.

Çin, değişiklikler için Çarşamba günü son bir son tarih belirledi. Geçen ay ABD'nin konuyla ilgili müzakerelere ilişkin taleplerini Çin reddetmişti. Bu durum halihazırda devam eden ticaret gerginliğini daha da körükledi.

American Airlines sözcüsü Shannon Gilson Salı günü akşama doğru yaptığı açıklamada, "Diğer taşıyıcılar gibi, Amerikan Airlines, Çin’in talebini ele almak için değişiklikler yapıyor" derken, “Hava yolculuğu küresel bir iştir ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki kurallara uyuyoruz” diye ekledi.

Hawai Havayolları, web sitesini verilen son tarihten önce değiştirdi, böylece Taipei'ye yapılan uçuşlar, açılan menülerde "Taipei, Taipei" olarak görüldü. United Airlines ve Delta Air Lines, hâlâ Tayvan adını kullanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray Salı günü geç saatlerde yorum taleplerine hemen cevap vermedi.

Air Canada, Lufthansa, British Airways ve Qantas gibi çok sayıda ABD dışı havayolu şirketi de, Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin bu yıl 36 yabancı hava taşıyıcısına bir mektup göndermesinden sonra web sitelerinde değişiklik yaptı.