American Airlines Rusya üzerinden geçen uçuşların rotasını değiştiriyor

American Airlines'ın yaşanan gerilimler üzerine Rusya üzerinden geçen 3 uçuşun rotasını değiştirdiği açıklandı.

Olağan koşullarda Rusya üzerinden geçmekte olan 3 American Airlines uçuşunun yaşanan gerilim üzerine rotasını değiştirdiği açıklandı.

CNBC'nin haberine göre havayolunun rota değişikliği kararında "yükselen jeopolitik gerilimler" etkili oldu.

Pilotlara gönderilen açıklamada American Airlines'ın "küresel jeopolitik meseleleri düzenli olarak takip ettiği ve gerek duyulduğunda uçuş rotalarında değişiklikler yaptığı" söylendi.

Rotalardaki değişimin uçuşlarda aksamaya neden olacağı kaydediliyor.

Etkilenen uçuşların Dallas-Hong Kong, Dallas-Pekin, Şikago-Pekin uçuşları olduğu belirtiliyor.