Amazon'a 'hindu tanrıları' tepkisi

Amazon'un internet mağazasında Hindu tanrılarıyla süslenmiş klozet kapağı örtülerinin satışı, Hindistan'da büyük tepki gördü.

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon, Hindu tanrılarını klozet kapağı örtüsü ve başka nesnelerde kullanan ürünler satması nedeniyle tepki görüyor.

Binlerce Twitter kullanıcısı ABD'li şirketi boykot çağrısını destekleyerek #BoycottAmazon hashtagini Twitter'da popüler gündemlerden biri haline getirdi. Kullanıcıların bazıları, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı etiketleyerek şirkete karşı harekete geçmesini istedi.

Amazon, ürünleri internet mağazasından kaldırdığını duyurdu.

“Tüm satıcılar satış yönergelerimize uymak zorundadır" açıklaması yapan şirket, kurallara uymayanların hesaplarının kaldırılabileceğini bildirdi.

Öte yandan olay, 2017 yılında Hindistan hükümetinin, Amazon'un Kanada sitesinde Hindistan bayrağını andıran paspaslar satmasına gösterdiği tepkiyi anımsattı.

Dışişleri Bakanı Swaraj, Amazon çalışanlarının vizesini, paspaslar satıştan kaldırılmadığı takdirde iptal etmekle tehdit etmişti.

Amazon’un internet sitesinde birkaç çeşit klozet kapağı, yoga matı, spor ayakkabısı, kilim ve Hindu tanrılarını veya kutsal Hindu sembollerini gösteren diğer eşyalar bulunurken, ürünlerin bir bölümünün satışının durdurulduğu görüldü.