Amazon yangınları hakkında soruşturma başlatıldı

Brezilya'da Amazon bölgesinde kontrol altına alınamayan orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Brezilya polisi, Amazon bölgesindeki yağmur ormanları yangınlarına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polisin yangın çıkarmak için organize olunduğuna ilişin bir bilirkişi raporu hazırladığını duyuran Brezilya Adalet Bakanı Sergio Moro, sosyal medya hesabından "Amazon bölgesinde, suç kapsamına giren kundaklamalar sert bir biçimde cezalandırılacak" paylaşımında bulundu.

ULUSLARARASI TEPKİLERİN ARDINDAN ORDU DEVREDE

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, gelen uluslararası tepkilerin ardından yangın söndürme çalışmaları için Brezilya ordusunu seferber etti. Bolsonaro, sosyal medya hesabından İsrail'in de bölgeye bir yangın söndürme uçağı göndermeyi teklif ettiğini duyurdu.