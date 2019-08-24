Amazon yangınları: Brezilya lideri 'yaptırım' çağrıları sonrası orduyu devreye sokuyor

Brezilya lideri Bolsonaro Amazon yangınları için yapılan 'yaptırım' çağrıları sonrası orduyu devreye sokuyor.

Amazon'da rekor sayıya ulaşan yangınların, uluslararası bir kampanyaya dönüşmesi sonrası Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, orduyu yangınla mücadele için devreye soktu.

Karar, Avrupalı liderlerden peşpeşe gelen ve yaptırımın da telafuz edildiği mesajlar sonrası geldi.

Orduya görev veren Bolsonaro, diğer ülkelerden gelen tepkileri de eleştirerek, bu tür yangınların cezalandırıcı yaptırımlar için "bahane olarak kullanılamayacağını" savundu.

Fransa ve İrlanda, Amazon yangınları ile ilgili harekete geçilmemesi durumunda, Güney Amerika ülkeleri ile kurulan ticaret anlaşmasını onaylamayacaklarını açıkladı.

ORMANSIZLAŞMA ÜÇ KAT ARTTI

Çevreci gruplar da yangınları Bolsonaro hükümetinin Amazonlar'ı endüstriyel tarım, madencilik ve kerestecilikle ekonomik faaliyete açma politikasına bağlıyor, Brezilya liderinin bu çabalarının tarım ve çiftlik arazisi açmak için ormanların yakılmasını teşvik ettiğini söylüyor.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun iktidara gelmesinden sonra, çevre konusunda kesilen cezalar önemli oranda azaldı.

Bolsonaro'nun Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana ülkede ormansızlaşmanın üç kat arttığı tahmin ediliyor.