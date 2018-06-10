Amazon, şirket için üretim yapan binlerce işçinin yasa dışı koşullarda çalıştığını kabul etti

Amazon, şirket için üretim yapmakta olan binlerce işçinin yasa dışı olarak işe alınıp yasal olmayan koşullarda çalıştırıldığını kabul etti.

Amazon yönetimi, şirket için Echo ve Kindle üretmekte olan binlerce işçinin Çin'de yasa dışı olarak işe alındığını ve "etik olmayan, yasa dışı çalışma koşullarıyla" çalıştığını kabul etti.

Amazon'a çalışan işçilerin yasal sınırın altında ücret aldığı ve fazla mesaiye zorlandığı söyleniyordu.

Amazon'un kendi denetimcilerinin Mart ayında Foxconn fabrikasını ziyaret ettiği açıklanırken, Foxconn'un çok sayıda yasal olmayan işçiyle çalışmakta olduğu bildirildi. Bu işçilere fazla mesai için para ödenmediği de aktarıldı.

Foxconn'un Çin'de 2014'te çıkan ve işçileri korumayı amaçlayan kimi yasaları dikkate almadığı, üretim durduğu zamanlarda işçilere ücret ödenmediği belirtiliyor.

Amazon açıklamasında şirketin "ihlalleri ciddiye aldığı" ve Foxconn'dan yaşananları düzeltmesi için detaylı bir plan hazırlamasını istediği söylendi.

Amazon'a çalışan işçilerin 1750 yuan (1200 lira) ücret aldıkları, buna karşın Apple'a çalışan Çinli işçilere en az 2 bin 400 yuan (1670 lira) verildiği kaydediliyor. Ayrıca Amazon işçilerinin fazla mesai ücreti almadan ayda 80 saat kadar fazla mesai yapabildikleri bildiriliyor. Yasal sınır en fazla 36 saat fazla mesaiye izin veriyor.