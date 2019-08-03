Amazon ormanlarındaki tahribatı verilerle gösteren bilim insanı işinden oldu

Brezilya’da Ricardo Galvao adlı bilim insanı Amazon Ormanları’ndaki tahribata yönelik veriler hazırlamıştı. Brezilya’nın faşist devlet başkanı Jair Bolsanaro’nun bilim insanını hedef almasının ardından, Galvao işinden oldu.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) Başkanı Ricardo Galvao, Brezilya Devlet Başkanı faşist Jair Bolsonaro’nun enstitüyü Amazon’da ormansızlaşma oranını gösteren verileri üzerinden hedef almasının ardından işinden oldu.

Ricardo Galvao dün Bilim ve Teknoloji Bakanı Marcos Pontes ile görüştükten sonra, "sürdürülemez" bir durum yüzünden görevinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Galvao, toplantıdan ayrılırken gazetecilere verdiği demeçte "görevden alınacağım" dedi.

Bakan Pontes, Galvao'nun görevinden ayrıldığını Twitter'dan yaptığı paylaşımla doğruladı. Bir bakanlık sözcüsü Reuters haber ajansına, Galvao'nun istifa etmesinin veya işten çıkarılmasının net olmadığını söyledi.

Bilim insanı Galvao, Amazon yağmur ormanlarındaki tahribatın geçen yıla göre yüzde 88 arttığını gösteren verileri görmezden geldiği için Bolsanaro'yu korkaklıkla suçlamıştı.

INPE verileri, sadece Haziran ayında 920 kilometrekare Amazon ormanının tahrip olduğunu gösteriyor.

INPE, 1 Temmuz ile 25 Temmuz arasında, geçen yılın Temmuz ayı boyunca kaydedilenlerin üç katı yani 1.864 kilometrekare ormansızlaşma kaydetti.

DÜNYA MİRASI YANIYOR, FAŞİST BOLSANARO ‘YALAN’ DİYOR

2019 yılının başında aşırı sağcı söylemlerle iktidara geldikten sonra göreve başlayan Bolsonaro, Amazon'daki ormansızlaşma oranına dair şüpheciliği defalarca dile getirdi. Faşist lider ayrıca dünyanın en büyük tropik yağmur ormanını madencilik, çiftçilik ve baraj binasına açmayı önerdi.

Bolsonaro, geçen ay INPE rakamlarını yalan olarak nitelendirdi ve Galvao'nun "bazı STK'lara hizmette" çalıştığını söyledi. Bolsonaro, perşembe günü yaptığı eleştiriye devam ederek, INPE yetkililerinin yönetim imajını zedelemek için rakamları maniple ettiğinden şüphelendiğini söyledi. "Şüpheli" olduğunu düşündüğü verileri sağlayanları görevden almakla tehdit etti.

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Bolsonaro gazetecilere verdiği demeçte, "Buna benzer bir gerçeğe uymayan bir rapor Brezilya imajına büyük zarar verebilir" dedi. “Görünüşe göre basına değil, INPE'den çıkan veriler kendi bölümlerimizden çıktı, basındaki Brezilya imajına zarar vermekle ilgilenen insanlar var”

Çevre Baakanı Ricardo Salles, INPE'nin bulgularının metodolojisini sorguladı ve bu rakamları sansasyonel ve yanlış olarak nitelendirdi. 2004'ten bu yana ormansızlaşmayı ölçmek için aynı yöntemi kullanan INPE, verileri konusunda kendinden emin olduğunu söyledi.

