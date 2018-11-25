Amazon İspanya'da polisten greve müdahale etmesini talep etti

Amazon'un İspanya'da polisten depoda başlayan greve müdahale etmesini istediği açıklandı. Polisin bu talep karşısında 'şaşırdığı' ve talebi geri çevirdiği belirtiliyor.

Amazon, İspanya'da polisten şirkete ait depoda başlatılan greve müdahale etmesini talep etti. Polisin çalışma koşulları sebebiyle başlayan greve müdahale etmeyi kabul etmediği ve talep karşısında "şaşırdığı" aktarılıyor.

El Confidencial'ın haberine göre grevin yaşandığı depo Madrid yakınlarında. Şirketin polisten "İşçilerin verimliliğinin yüksek kalmasını sağlamasını" talep ettiği belirtiliyor.

Greve polis müdahalesi talep edildiğini, greve dahil olan sendika CCOO da doğruluyor. CCOO açıklamasında Amazon için "İşçileri çalışmaya zorlamak için polis göndermek istediler" deniliyor.

Amazon'un İspanya kolundaki greve 1600 kadar işçinin katıldığı, işçilerin "Biz robot değiliz" diyerek çalışma koşullarını protesto ettikleri bildiriliyor.

Polisin Amazon'a verdiği cevapta "İşçilerin verimliliğinin kendi yetki alanlarında olmadığı" söylendi.