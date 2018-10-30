Amazon hisselerinde büyük değer kaybı: Ay başından beri yüzde 23 düştü

Amazon hisseleri dün yüzde 6,3 düşüş yaşadı. 26 Ekim günüyse yüzde 7,8 düşen hisselerin, ay başından beri toplamda yüzde 23 düştüğü bildiriliyor.

Uzun süredir hisse değeri yükselmekte olan Amazon, bu ayın başından beri peş peşe sert düşüşlerle değer kaybı yaşıyor.

26 Ekim'de hisseleri yüzde 7,8 düşen Amazon, dün de yüzde 6,3 değer kaybına uğramıştı. 25 Ekim'de açıklanan üçüncü çeyrek verilerinde yavaşlama görülen şirketin hisseleri, açıklamanın ardından düşüşe geçti.

Ancak üçüncü çeyrek verilerinin açıklanması öncesinde de 10 Ekim'de yüzde 6,2, 24 Ekim'deyse yüzde 5,9 düşüş yaşanmıştı.

JEFF BEZOS HALA 'EN ZENGİN İNSAN'

Geçmiş yılların Ekim aylarında Amazon hisselerinde artış görülmüştü. Hisseler Ekim 2017'de yüzde 15, Ekim 2015'teyse yüzde 22 değer kazanmıştı.

Yaşanan değer kaybına karşın Amazon CEO'su Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor.

DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI AŞMIŞTI

Amazon'un değeri 1 trilyon doların üzerine çıkmıştı. Amazon, Apple'ın ardından bu değere ulaşan ikinci şirket olmuştu.

Şirketin değeri yaşanan düşüşlerle birlikte 800 milyar doların altına indi.