Amazon deposunda raftan sprey düştü, gazdan etkilenen 24 işçi hastaneye kaldırıldı

ABD'de alışveriş tekeli Amazon'un New Jersey'deki bir deposundan düşen spreydeki gazdan etkilenen 24 işçi hastaneye kaldırıldı.

ABD'de alışveriş tekeli Amazon'un New Jersey'deki bir deposunda raftan düşen ayı kovucu spreyden etkilenen 24 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Amazon'dan yapılan açıklamada, delinen kutudan saçılan gazdan 54 kişinin etkilendiği belirtildi. Olayın ardından Robbinsville ikmal merkezi boşaltıldı.

Spreydeki gazı soluyan çalışanlar, nefes almakta zorlandıklarını boğaz ve gözlerinde yanma hissi olduğunu söylüyor.

Ayı kovucu sprey az miktarda biber gazlarında kullanılan "oleoresin capsicum" adlı bir kimyasal madde içeriyor.

ABD Balıkçılık ve Doğal Yaşam Dairesi, olası ayı saldırılarına karşı silah yerine bu spreyin kullanılmasını öneriyor.