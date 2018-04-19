Amazon çalışma koşullarında iyileşme isteyen 100 işçiyi işten attı

Amazon, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulunan 100 işçiyi işten çıkarttı.

İspanya'da Amazon'a çalışmakta olan CGT sendikası üyesi 100 işçi, işten çıkartıldı.

İşten çıkartılan işçilerin, Mart ayında çalışma koşullarının kötülüğü nedeniyle greve gittikleri belirtiliyor.

Amazon, işten çıkartmaya sebep olarak "taleplerdeki düşüşü" gösterirken, işten çıkartılanların sözleşmeli işçiler olduğu açıklandı.

CGT yetkilileri, Amazon'un işçilerle yaptığı sözleşmelerin "bir haftalık ya da on beş günlük olduğunu" bildirdi.

Amazon'un işten çıkartılan işçilere önceden haber vermediği kaydediliyor.

Şirketin çalışma koşullarının kötülüğü, geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.