Amaç spor değil kâr olunca... Alman eski Futbol Federasyonu yöneticilerine rüşvet davası

İsviçre Başsavcılığı, Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan 2006 FIFA Dünya Kupası’nın organizatörleri hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı. Almanya'nın önde gelen spor adamı Franz Beckenbauer’in, dönemin FIFA Başkanı Joseph Blatter ile 2002 yılında bir araya gelerek, Almanya'nın ev sahipliği için 6,7 milyon euro rüşvet karşılığında anlaştığı ileri sürülürken, paranın, şampiyonaya Almanya’nın ev sahipliği yapmasını sağlayacak oyların rüşvet yoluyla satın alınması için kullanıldığı iddia ediliyor.

İsviçre Başsavcılığı, Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan 2006 FIFA Dünya Kupası’nın organizatörleri hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı.

Başsavcılık, şampiyonanın Almanya’ya verilmesiyle ilgili Alman Futbol Federasyonu’nun (DFB) eski başkanları Wolfgang Niersbach ve Theo Zwanziger, eski genel sekreteri Horst R. Schmidt ile FIFA’nın İsviçreli eski Genel Sekreteri Urs Linsi hakkında, dava açtı. Buna göre Zwanziger, Schmidt ve Linsi’nin dolandırıcılık, Nierbach’ın ise suç ortaklığı yaptığı iddia edilen davada futbol sorumluları, "DFB Teftiş Kurulu'nu, 6,7 milyon euro tutarındaki ödemenin gerçek nedeni konusunda hileli yollarla yanıltmak" ile suçlanıyorlar.

RÜŞVET ALINDIĞI İDDİA EDİLİYOR

DW'nin haberine göre, Almanya'nın önde gelen spor adamı Franz Beckenbauer’in, dönemin FIFA Başkanı Joseph Blatter ile 2002 yılında bir araya gelerek, Almanya'nın ev sahipliği için 6,7 milyon euro rüşvet karşılığında anlaştığı ileri sürülürken, paranın, şampiyonaya Almanya’nın ev sahipliği yapmasını sağlayacak oyların rüşvet yoluyla satın alınması için kullanıldığı iddia ediliyor.

Dönemin Adidas CEO'su Robert Louis-Dreyfus’un, 6,7 milyon euroyu 2002'de İsviçre’deki bir firma üzerinden Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA’nın Katarlı eski yöneticisi Mohamed bin Hammam’ın hesabına havale ettiği tespit edilmişti. Söz konusu paranın, 2005 yılında Alman federasyon yetkilileri tarafından Louis-Dreyfus’a geri ödendiği iddia edilirken, Başsavcılık'tan, "Katar makamlarının Eylül 2016 yılındaki adli yardımlaşma talebine yanıt vermemesi nedeniyle, Mohamed Bin Hammam’a yapılan ödemenin gerçek amacı belirlenememiştir" bilgisi paylaşıldı.

Yapılan bu ödemenin, şampiyona dışındaki bir galanın finansmanı için yapıldığı beyan edilmişse de, soruşturmaların ardından dönemin federasyon başkanı Niersbach’ı istifa etmek zorunda kalmıştı.

2006 FIFA Dünya Kupası organizasyon komitesinin başkanlığını yürütmüş olan Beckenbauer hakkındaki rüşvet soruşturmasının, "sağlık durumunun duruşmaya katılmasına mani olduğu gerekçesiyle" ayrı sürdürüleceği de açıklandı.