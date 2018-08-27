Alzheimer ve demans hastaları için geliştirilen çipler, ‘emek verimliliği’ni artırmak için şirket çalışanlarına takıldı

Alzheimer ve demans hastalarının takibi için üretilen çipler, ‘emek verimliliği’ni artırmak üzere kullanılıyor. İlk uygulamanın yapıldığı şirkette çalışanlar ciltaltına yerleştirilen çiple kapıları, fotokopi makinalarını, bilgisayar oturumlarını kolayca yönetebiliyor.

Bilimsel gelişmeler insan yaşamını uzatırken uzamış yaşam süresinin cilvesi kabul edilebilecek olan kronik hastalıkların erken tanılanması da tıp araştırmalarının öncelikli gündem maddesi haline gelmiş durumda. İnsan yaşamı uzadıkça sağlık harcamaları artarken kronik hastalık yükü de sağlığın maliyet muhasebesinde giderek daha fazla öne çıkıyor. Yalnızca beklenen yaşam süresinin uzaması nedeniyle değil, sedanter yaşam, yoksulluk ve dengeli beslenemememin de etkisiyle bir salgın hastalık gibi yaygınlaşan diyabetin yanısıra Alzheimer hastalığının ve demansın da erken tanılanması ve takibi doğrultusunda kimi adımlar atılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü dünya üzerinde halihazırda 47 milyon olan demans hastalarının sayısının 2030 yılında 75 milyona çıkacağını öngörüyor. Örgüt her 10 hastadan 6’sının tanı aldıktan sonra yaşamları süresince en az bir kez kaybolduğunu belirtiyor. DSÖ verilerinden yola çıkan bir yazılım şirketi de Alzheimer ve demans hastalarının kaybolmaması için ciltaltına yerleştirilen pirinç boyutlarında bir çip (yonga) üretti.

KAPSAM HASTALARDAN GENİŞ

Donanımhaber sitesinde yer alan habere göre otomat ve kiosk gibi cihazlar geliştiren ve bu cihazlar için yazılım desteği sunan Three Square Market isimli ABD’li şirket geliştirdiği çipi ilk olarak çalışanlarının üzerinde -iddia odur ki “gönüllülük temelinde”- denedi. Şirket çalışanlarına ciltaltına yerleştirilen çip sayesinde sadece basit el hareketleriyle kapıları, bilgisayar oturumlarını kolayca açabilecekleri, fotokopi makinalarını ve otomatları çok daha kolayca kullanabilecekleri söylenmişti.

ÇİPLE ‘EMEK VERİMLİLİĞİ’ ARTIRILIYOR

Şirkette çalışan 196 işçiden 92’si söz konusu çipin bir yıl süreyle yerleştirilmesini kabul etti ve geçen süre zarfında yalnızca bir işçi çıkarılmasını talep etti. Diğer işçiler ise herhangi bir yakınmada bulunmadılar. Oysa söz konusu uygulama hiçbiri Alzheimer ya da demans hastası olmayan şirket çalışanları üzerinden biyoteknolojinin kapitalizm tarafından istismarı olarak değerlendirilebilir. Görünüşte sağlığın korunması ve geliştirilmesi hedefiyle üretilen bir cihazın “zamandan kazanma” bahanesiyle aslında düpedüz emek verimliliğini artırmak için kullanıldığı anlaşılıyor, daha acısı şirket çalışanlarının takip edilecekleri ihtimaline rağmen bir kişi dışında bu durumu “gönüllülükle” kabullenmiş olmaları.

ÇİP GELECEK YIL PİYASAYA SÜRÜLECEK

Şirket CEO’su Todd Westby’nin yaptığı açıklamalara göre söz konusu çip aracılığıyla kişilerin sağlık verileri de takip edilebilecek. Termal enerjiyle şarj olan ve sesli komutla açılıp kapanacak olan çip aracılığıyla Alzheimer ve demans hastalarının konumları da takip edilebilecek. Çip önümüzdeki yıl kullanıma hazır hale gelecek ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayı alındıktan sonra piyasaya sürülecek.