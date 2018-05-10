Alüminyum üretimindeki yeni teknoloji, karbon emisyonunu azaltabilir

Birkaç yıl içinde kullanılması beklenen bir teknolojinin, alüminyum üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltacağı iddia ediliyor.

Son günlerde, alüminyum üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltabilecek bir teknolojiden söz ediliyor.

Alüminyum, otomobil, inşaat malzemeleri, sanayi makineleri, elektrik ürünleri, içecek kutuları, folyo ambalaj ve çok daha fazlasını yapmak için kullanılan bir malzeme. Ancak üretimi, ilk eritme süreçlerine öncülük ettiği 1880'lerden beri çok az değişmiş olan yöntemlere dayanıyor.

Perşembe günü Kanada hükümeti ve dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden biri olan Alcoa ve Rio Tinto, karbondioksitin ergitme işleminden kaldırılacağını söyledikleri bir teknoloji hakkında konuştu. Yetkililer, bu hamlenin “bu yüzyılda alüminyumun en önemli gelişimi” olduğunu söyledi.

İddiaya göre söz konusu değişiklik karbondioksit üretimini yalnızca bir yıl içinde Kanada'da 6.5 milyar ton düşürecek. Bu, trafikten yaklaşık 1,8 milyon aracın geri çekilmesine eşdeğer olarak niteleniyor. Aynı teknolojinin işletme maliyetlerini de yaklaşık yüzde 15 oranında azaltacağı belirtiliyor.

Yetkililer, "Karbonu azaltan ve [eritme işleminden] ortadan kaldıran bu teknolojiye sahip olmak harika bir şey” yorumunu yapıyor. Fakat alüminyum üretimi hala büyük miktarlarda enerji gerektirecek; üretim sürecinden kaynaklanan emisyonların toplam karbon ayak izinin sadece küçük bir parçası olduğu da vurgulanmalı.

Yeni yöntem, eritme işleminde çok büyük miktarda enerji ihtiyacını azaltmayacak ancak üretilen alüminyumla karbon salınmaması anlamına gelecek.

Alüminyum üretimi, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık binde 8'ini oluşturuyor ve aynı zamanda emisyonları azaltma planlarının merkezinde bir malzeme. Örneğin, alüminyum arabalar, daha az yakıt gerektiren, çelikten yapılmış araçlardan daha hafif. Alüminyumun, geri dönüşümü de kolaylaştırarak “yeşil” bir kaynak olma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Yeni teknolojiyi kullanan ürünlerin, 2024 yılına dek piyasaya sunulması beklenmiyor.

Dünyanın sera gazı emisyonlarının çoğu, elektrik, nakliye, ısıtma ve soğutma için enerji üretiminden gelirken, büyük bir parça da plastik, petrokimya ve çimento üretimi gibi endüstriyel işlemlerden kaynaklanıyor. Ancak endüstriyel süreçlerden kaynaklanan emisyonları azaltma yöntemlerinin gelişmesi, mevcut üretim ilişkileri kapsamında "zor" olarak niteleniyor.