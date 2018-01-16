Almanya'ya sığınma talebinde ciddi azalma

Almanya Federal Göç ve Sığınma Dairesi'nin 2017 raporuna göre, ülkeye yapılan sığınma başvuru sayısında azalma mevcut.

Federal Göç ve Sığınma Dairesi'nin (BAMF) 2017 verilerini kamuoyu ile paylaşan Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 2017 yılında Almanya'ya yapılan sığınma başvurusu sayısının 186 bin 644 olduğunu açıkladı.

Bu sayı 2016'da 280 bin iken, 2015'te 890 bindi.

Süddeutscher Zeitung'un haberine göre, Federal Göç ve Sığınma Dairesi'nin Başkanı Jutta Cordt'un da hazır bulunduğu basın toplantısında, geçen yıl ülkesine geri gönderilen sığınmacı sayısının 26 bin kişi olduğu açıklandı. Bu sayı bir önceki yılda 28 bindi.

BAMF verilerine göre, 30 bin insan ''kendi isteği'' ile ülkesine geri döndü.