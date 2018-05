Almanya’ya Marx heykeli: Faşistlerden tepki, komünistlerden uyarı

Marx’ın doğduğu evde başlayan kutlama etkinliklerinde ilk olarak filozofun doğum belgesi okundu. Marx’ın bazı akrabaları da 200. doğum günü kutlamalarındaydı. Düşünürün torununun torunu Frédérique Longuet-Marx da Paris’ten gelerek, Marx’ın hayatının ilk 17 yılını geçirdiği Trier’deki etkinliklerde yer aldı.

Etkinlikler kapsamında, 200. doğum gününe ithafen Çin hükümetinin Marx’ın doğduğu kent olan Trier'e hediye ettiği heykelin de açılışı yapıldı. Heykel, Çinli sanatçı Wu Weishan tarafından yapıldı ve 5,5 metre yüksekliğinde.

Heykel, Trier’in merkezinde yer alan Simeonstift Meydanı’nda, Marx’ın doğduğu evin karşısına yerleştirildi.

Karl Marx, Trier kentinde 1818 yılında doğmuş ve üniversitede okumak için ayrılana dek burada yaşamıştı.

#KarlMarx House to reopen on May 5, with new exhibition celebrating his 200th birthday; Karl Marx "pride of Trier", says mayor https://t.co/y6o6o6jV25 pic.twitter.com/aZ3MGietBO

— China Xinhua News (@XHNews) 4 May 2018