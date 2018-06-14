Almanya'dan Volkswagen'e 1,2 milyar dolar ceza

Almanya, dizel skandalı sebebiyle Volkswagen'e 1,2 milyar dolar ceza verdi.

Dizel araçların emisyon ölçümlerinde hile yaptığı ortaya çıkan Volkswagen'e Almanya'dan 1,2 milyar dolar ceza geldi.

Volkswagen, dizel skandalının kapanmasını umduğunu açıklarken, verilen cezanın Almanya tarihinde verilmiş en yüksek cezalardan biri olduğu bildiriliyor.

Volkswagen açıklamasında cezanın kabul edildiği bildirildi.

Şirket ilk kez 2015 yılında dizel testlerinde oynama olduğunu kabul etmişti. Satılan 10 milyonun üzerinde aracın düşünülenin üzerinde zehirli gaz salınımı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Dizel skandalının şirkete maliyetinin 30 milyar doları geçtiği belirtiliyor.