Almanya’dan Türkiye'ye S-400 çağrısı

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin S-400 satın alma kararının NATO için zorluk yarattığını belirterek Ankara'yı kararını yeniden değerlendirmeye çağırdı. ABD'nin Türkiye'ye S-400 almaktan vazgeçmesi için iki hafta süre verdiği haberlerinin ardından bugün Ankara'da bir toplantıda konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seccadpur ise ABD'nin müttfefiklerine bile zorluk çıkardığını söyledi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi alma kararının NATO için zorluk yarattığını, Ankara'nın kararını tekrar değerlendirmesinin memnuniyet yaratacağını belirtti.

Seibert yaptığı açıklamada "Hükümet bu konuyu çok dikkatli takip ediyor. NATO için, silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirlik göstermesi çok önemli ve bu nedenle bir ortağın, Rus sistemi alması durumunda cevaplanması zor sorular ortaya çıkıyor" dedi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI: BU TÜRKİYE'NİN KARARI

Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seccadpur, Ankara'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen "Barış, Diplomasi ve İran Dış Politikası" başlıklı konferansta S-400’lerle ilgili gelen soruyu şu şekilde yanıtladı: "Bu Türkiye'nin kararı, diğer güçlerin değil. Türkiye, birçok bölgesel ve küresel askeri organizasyonun üyesi ve kendi çıkarlarını, konumunu ve haklarını savunuyor. Türkiye'nin komşusu olarak bu duruşu takdir ediyorum."

Seccadpur "ABD yaptırımlara bağımlı hale gelmiştir. Mesele İran'ın ötesindedir. ABD yönetimi, hegemonya kurabilmek için müttefiklerine bile baskı ve yaptırım politikası izleyebiliyor" diye konuştu.

İran’ın savaş istemediğini belirten Seccadpur, ABD’nin İran’ı sürekli provoke ettiğini söyledi.