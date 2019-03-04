Almanya'dan Türkiye'ye basın kartı tepkisi

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de görev yapan Alman gazetecilerden üçünün basın kartının uzatılması başvurusuna ret yanıtı almasını eleştirdi. Sözcü, "Basın kartlarının kısa sürede uzatılmasını umut ediyoruz" dedi.

Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de görev yapan üç Alman gazetecinin basın kartının uzatılması başvurusuna ret cevabı almasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr Berlin'de yaptığı açıklamada, "Üç gazetecinin basın kartının süresinin uzatılmasının reddedilmesi anlaşılır değil ve Federal Hükümet bunu şiddetle protesto etti" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre, sözcü geçen hafta cuma günü Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Andreas Michaelis'in Berlin'deki Türkiye Büyükelçisi ile görüştüğünü, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ise Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda mesajlaştığını söyleyerek, "Türk tarafından şimdiye dek olduğu gibi görüşmelere zamanında yanıt vermesini umut ediyoruz" dedi.

Basın özgürlüğünün önemine dikkat çeken sözcü, "Alman ve Avrupalı gazeteciler Türkiye'de çalışabilmek zorunda" dedi.

YARISININ BASIN KARTLARI YENİLENMEDİ

Türkiye'de görev yapan yabancı gazetecilerin yanısıra Alman basın mensuplarının neredeyse yarısının basın kartları sürelerinin dolmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen yenilenmedi.