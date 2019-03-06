Almanya'dan Süleyman Soylu'nun açıklamasına yanıt: Hiç yararlı olmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 'havalimanında tutuklanacaklar' sözleri Alman kamuoyunda tartışma yarattı. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Soylu’nun açıklamaları için 'hiç de yararlı olmadı' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Almanya'da terör örgütü toplantılarına katılıp" Türkiye'ye gelenlere yönelik "tedbir" aldıkları şeklindeki açıklamaları Almanya’da tepkiyle karşılandı.

Hükümetin bugün Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuyla ilgili soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, “Bu açıklamaların mevcut durumda hiç de yararlı olmadığı çok açık” diye konuştu.

Alman Hükümeti'nin Almanya'da terör örgütü olarak tanınan PKK’ye ilişkin tutumunun çok net olduğunu söyleyen Adebahr, “Ancak toplanma ve düşünce özgürlüğü bizim koruduğumuz ve korunması gerektiğini düşündüğümüz çok önemli değerlerdir” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamaları ışığında Türkiye’ye seyahat tavsiyeleri ve uyarılarının güncellenip güncellenmeyeceği sorusuna ise Adebahr şu yanıtı verdi:

"Seyahat tavsiyeleri tarafımızdan sürekli olarak gelişmeler bağlamında güncellenmektedir. Şu andaki durumu da çok yakından gözlemlemekteyiz. Seyahat edecek olanların gayet tabii ki bu tavsiyelere bakmalarını öneriyoruz. Türk Hükümeti ile görüşmeler yürütüyoruz… Ayrıca seyahat tavsiyelerinde belirli bir süredir Türkiye’de tutuklanma riski bulunduğu konusuna işaret edildiğini de hatırlatmak istiyorum, bu özellikle Türkiye’nin algısına göre terör örgütlerine yakın olanlar için geçerli. Bunlar zaten tavsiyelerimizde yer alıyor… Türkiye’ye giden herkesi seyahat uyarılarımıza dikkatlice bakmasını öneriyorum. Orada Almanya’da düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen sözlerin, Türkiye’de ceza kovuşturmasına yol açabileceği belirtiliyor.”

BASIN KARTLARI KRİZİ

DW Türkçe'nin haberine göre basın toplantısında ayrıca Türkiye'de bazı Alman gazetecilere basın akreditasyonu verilmemesi konusu da gündeme geldi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Bizim için konu çok net: Gazeteciler Türkiye'de özgürce görevlerini yerine getirebilmelidirler. Türk Hükümeti'nin sadece Alman değil tüm Avrupalı gazetecilerin bu sorununa hızlıca çözüm bulmasını bekliyoruz. Bu konuda sadece Türk Hükümeti ile değil gayet tabii ki diğer Avrupalı ortaklarımızla da irtibat halindeyiz. Türk Hükümeti ile sorunların gerektiği gibi çözümü konusunda uzun bir soluğa ihtiyaç duyulduğu gerçeğinin farkındayız bu nedenle bu işin peşini bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

Hükümet Sözcüsü ayrıca Türkiye’de çok sayıda düşünür, sanatçı ve gazeteciye karşı davalar açıldığına dikkat çekmek istediğini kaydederek, “Bunlardan ötürü çok endişeliyiz. Bu davalar hukuk devleti standartlarına göre yürütülmek zorunda. AİHM geçen yıl yanlış anlaşılmaya yer bırakmayacak şekilde düşünce özgürlüğüne vurgu yaptı, bir hükümete karşı eleştirilerin ve bilgilerin yayınlanmasının ağır suçlar kapsamında, yani terör örgütü üyeliği olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti” diye konuştu.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Mart’ta Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti:

"Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil.”

Soylu ayrıca 26 Şubat tarihinde İstanbul’da düzenlenen bir mitingde de Türkiye’nin terörle mücadele faaliyetleri konusunda, “Bu işin böyle sonlandığını düşünmeyin. Türkiye’ye dışarıda karşı çıkanlar, sonrasında da Akdeniz şehirlerinde ve Antalya’da tatil planı yapanlar, havalimanlarında polislerin aleyhlerinde hazırladığı dosya yığınıyla tutuklanacaklar. İnanıyorum ki sonrasında bize dünyada düşmanlık yapan kalmayacaktır…” şeklinde konuşmuştu.

Soylu’nun bu açıklamalarının Almanya'da tepkilere yol açması üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy “Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır. Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir” ifadesini kullanmıştı.