Almanya'dan Kuzey Afrika'ya rekor silah satışı

Alman silah endüstrisinin 2017 yılı içinde oran olarak en fazla silah sattığı bölge Kuzey Afrika oldu.

Alman hükümetinin geçen yıl onayını verdiği silah satışında Cezayir ve Mısır ilk sırayı alırken, Tunus ve Fas'a yapılan silah satışlarında artış görüldü.

Junge Welt gazetesinden Jörg Kronauer'in haberine göre, Sol Parti'nin Federal Meclis'te sunduğu önergeye verilen yanıtta ortaya çıktığı üzere, Cezayir'e yapılan silah satışı 1,1 milyar avro rakama ulaştı.

MISIR DONANMASINA DÖRT FIRKATEYN

Mısır'a yapılan silah satışı 428 milyon avroya ulaşırken, aynı yıl içerisinde Mısır donanmasına iki büyük fırkateyn satıldı. İki yeni fırkateyn de sipariş alındı. Mısır'a satılan askeri gereçlerin en büyük üreticisi Thyssen-Krupp Marine System.

Bir diğer silah üreticisi Rheinmetall ise Cezayir'e yapılan silah satışlarında adından söz ettirdi. ''Tilki'' adı verilen özel donanımlı panzerlerin toplumsal olayları bastırmada işlevsel olduğuna işaret ediliyor.

SAHRA ÜZERİNDEN SIĞINMACI GEÇİŞİNİ ENGELLEMEK İÇİN ÖZEL JİPLER SATILDI

Otomotiv sektörü dışında silah sektöründe de ağırlığı olan bir başka Alman silah üreticisi Daimler ise, Cezayir'e ''Unimogs'' adı verilen çölde hareket yeteneği yüksek askeri cip satışına imza attı. Sahrada hareket yetisi yüksek bu jipler yardımıyla olası sığınmacı akınının Akdeniz'e ulaşmasının önünün kesilebileceği hedefleniyor.

2017 yılının Ocak ayından Kasım ortasına kadar Almanya'dan Tunus'a yapılan silah satışı 58 milyon avroya ulaşırken, Fas'a 11 milyonluk silah satıldı.