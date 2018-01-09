Almanya'dan İran'a 'casusluk' kınaması

Almanya, İran büyükelçisine Tahran'ın casusluk faaliyetleri nedeniyle kınama iletti.

Almanya, Tahran'ın bireyler ve İsrail ile ilişkili gruplara dönük casusluk faaliyeti yapmasını gerekçe göstererek İran büyükelçisine kınama iletti.

Almanya'nın hamlesi, ülkede İran adına casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen Pakistan asıllı şahsın çıkarıldığı mahkemece mahkum edilmesinin ardından geldi.

Mustafa Haydar Siyed Nakfi, İran Devrim Muhafızları adına Alman İsrail Dostluk Derneği eski başkanı Reinhold Robbe ve Paris'teki bir İsrail asıllı ekonomi profesörü hakkında istihbarat toplamaktan hüküm giymişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran büyükelçisine "keskin bir tavır takınma" çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı siyasi bölümünün genel müdürü Philipp Ackermann, İran büyükelçisine "bu tür faaliyetlerin hoş karşılanmayacağını ve tamamen kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Almanya ve İran büyükelçisi arasındaki toplantının 22 Aralık'ta gerçekleştiği ancak basına duyurulmadığı bildirildi.