Almanya'dan Facebook'un veri toplama faaliyetine sınırlama

Almanya, Facebook'un diğer sitelerden topladığı verileri izin almadan kullanmasına yasak getirdi. Yasak Whatsapp ve Instagram'dan elde edilen verileri de kapsıyor.

Almanya'nın rekabet kuruluşu Facebook'un veri toplama faaliyetini sınırlayan kararlar aldı. Alınan kararla Facebook'un farklı siteleri ve uygulamaları üzerinden topladığı verileri birleştirmesi yasaklandı.

New York Times'In haberine göre kararda Facebook'un hakim konumunu kullanarak insanları kişisel verilerini vermeye zorladığı söylenirken, Facebook'un insanlara "ya hep ya hiç" diyerek bütün verilerini vermek ya da Facebook kullanmamak arasında seçim yapmaya zorladığı belirtildi.

FACEBOOK INSTAGRAM VE WHATSAPP VERİLERİNİ BİRLEŞTİREMEYECEK

Facebook'un kullanıcılara dair kişisel verileri toplayarak bunlara özel reklamlar gösterdiği, bu sayede büyük kâr elde ettiği biliniyor.

Alınan kararla birlikte Facebook'un Instagram ve WhatsApp'tan sağladığı verileri birbirleriyle birleştirmesi de yasaklanmış oldu.

VERİ İHLALLERİYLE SUÇLANIYOR

Facebook'tan yapılan açıklamada Almanya'nın şirketin karşı karşıya olduğu rekabeti küçümsediği öne sürüldü.

Sosyal medya kuruluşu daha önce de kullanıcıların verilerini kötü amaçlı kullanmakla suçlanmış, cezalar ödemek zorunda kalmıştı.

Whatsapp ve Instagram'a da sahip olan Facebook, daha önce bu uygulamaların verilerini birleştirdiği için İtalya'nın da aralarında olduğu kimi ülkelerde ceza aldı.

Şirket ayrıca ABD seçimlerine müdahale edilmesine aracı olmakla suçlanıyor.