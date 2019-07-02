Almanya'dan Facebook'a 2 milyon avro ceza

Almanya'da Ağ Uygulama Yasası'nı ihlal etmesi nedeniyle Facebook'a 2 milyon avro ceza kesildi.

Almanya Federal Adalet Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ağ Uygulama Yasası'nı ihlal etmesi nedeniyle Facebook'a 2 milyon avro ceza kesildiği belirtildi.

Facebook'un Ağ Uygulama Yasası'nın ihlalinin yanı sıra nefret paylaşımlarının bildiriminde de şeffaf davranmadığı belirtildi.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht "Cinayet çağrıları, hakaret, nefret, halk arasında kin ve nefret yayma, bunlar ifade özgürlüğünün tanımı olamaz. Bunlar kışkırtıcı, marjinalleştirici ve zarar verici olan, cezalandırılabilir tutumlardır" dedi.

Dijital platformların sayfalarında yayımlanan içerikten sorumlu olduğunu belirten Lambrecht yaptığı açıklamada, "Facebook'un 'topluluk standartları' Alman hukukuna uymuyor. Kullanıcılar rahatsız edici içerikleri bildirdiğinde, bu şikayetlerin toplanması ve işlenmesi Ağ Uygulama Yasası'na uygun olmalıdır. Suç içeriğine karşı mücadelede hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Facebook'tan şeffaflık ve yasal gerekliliklere açık şekilde bağlı olmasını bekliyorum" ifadelerine yer verdi.