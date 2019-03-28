Almanya'dan dikkat çeken Venezuela tutumu: Guaido'nun 'atadığı diplomat'a ret

Venezuela'da kendi kendisini 'başkan' ilan eden darbeci Juan Guaido'nun 'Berlin'e atadığı' sözde diplomat Alman hükümeti tarafından kabul edilmedi.

Venezuela'da kendi kendisini "başkan" ilan eden, ABD kuklası, darbeci Juan Guaido'nun "Berlin'e atadığı" sözde diplomat Alman hükümeti tarafından kabul edilmedi.

Neuer Osnabrücker Zeitung'dan Thomas Ludwig'in haberine göre, Otto Gebauer adındaki eski darbeci subayın Berlin'e büyükelçi olarak atanması Federal Hükümet tarafından kabul edilmedi. Gazeteci Thomas Ludwig, ''atama''nın Avrupa Birliği tarafından da kabul görmediğini kaydetti.

Sol Parti'nin Dışişleri Bakanlığı'na verdiği soru önergesi ile belirginlik kazanan karar, dikkat çekti.

DİPLOMATİK STATÜSÜ YOK, YALNIZCA 'ÖZEL TEMSİLCİ'

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, "Guaido resmi başkan olmadığı için" diplomat atama yetkisi de bulunmadığı bildirildi. Otto Gebauer, "Geçici Başkan Guaido'nun özel temsilcisi" olarak nitelendi ve "daha fazla şey planlanmadı" ifadesine yer verildi. (1)

Bakanlık açıklamasında sözü geçen kişinin diplomatlık statüsü kabul edilmediği belirtilirken, Guaido'nun "geçici başkan" olarak ilan edilmesinin üzerinden 30 gün geçmesinden dolayı yeniden bir "seçim"e ihtiyaç olduğu belirtildi.

Junge Welt gazetesinden Andre Scheer sözü geçen "diplomat"ın 2002 Nisanı'nda Hugo Chavez'i devirme girişiminde rol aldığına dikkat çekerek, Otto Gebauer'in Berlin'e büyükelçi atanması durumunda, 10 cinayet hükümlüsü faşist NSU örgütü üyesi Beate Zschäpe'nin de Alman hükümeti tarafından Karakas'a büyükelçi atanmasının beklenebileceğini yazdı. (2)

Alman emperyalizminin bu tutumu, Venezuela'daki yurtsever iktidarın Amerikancı darbe ile kısa sürede devrileceği beklentisinin boşa çıkması olarak yorumlandı.

(1) https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/1686984/venezuela-bu...

(2) https://www.jungewelt.de/artikel/349584.botschafter-des-tages-otto-gebau...