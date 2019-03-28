Almanya'dan dikkat çeken Venezuela tutumu

Venezuela'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan ederek darbe girişiminde bulunan ABD destekli Guaido'nun Berlin'e atadığı sözde diplomat, Alman hükümeti tarafından kabul edilmedi.

Venezuela’da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido'nun "Berlin'e atadığı" sözde diplomat Alman hükümeti tarafından kabul edilmedi.

Neuer Osnabrücker Zeitung'dan Thomas Ludwig'in haberine göre, Otto Gebauer adındaki eski darbeci subayın Berlin'e "büyükelçi" olarak atanması Federal Hükümet tarafından kabul edilmedi. Gazeteci Thomas Ludwig, "atama"nın Avrupa Birliği tarafından da kabul görmediğini kaydetti.

Sol Parti'nin Dışişleri Bakanlığı'na verdiği soru önergesi ile belirginlik kazanan karar, dikkat çekti.

DİPLOMATİK STATÜSÜ YOK, YALNIZCA ''ÖZEL TEMSİLCİ''

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, "Guaido resmi başkan olmadığı için" diplomat atama yetkisi de bulunmadığı bildirildi. Otto Gebauer, "Geçici Başkan Guado'nun özel temsilcisi" olarak nitelendi ve "daha fazla şey planlanmadı" ifadesine yer verildi. (1)

Bakanlık açıklamasında sözü geçen kişinin diplomatlık statüsü kabul edilmediği belirtilirken, Guado'nun "geçici başkan" olarak ilan edilmesinin üzerinden 30 gün geçmesinden dolayı yeniden bir "seçim"e ihtiyaç olduğu belirtildi.

Junge Welt gazetesinden Andre Scheer sözü geçen "diplomat"ın 2002 Nisan'ında Hugo Cavez'i devirme girişiminde rol aldığına dikkat çekerek, Otto Gebauer'in Berlin'e büyükelçi atanması durumunda, 10 cinayet hükümlüsü faşist NSU örgütü üyesi Beate Zschäpe'nin de Alman hükümeti tarafından Karakas'a büyükelçi atanmasının bekenebileceğini yazdı. (2)

Alman emperyalizminin bu tutumu, Venezuela'daki yurtsever iktidarın Amerikancı darbe ile kısa sürede devirileceği beklentisinin boşa çıkması olarak yorumlandı.

(1) https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/1686984/venezuela-bu...

(2) https://www.jungewelt.de/artikel/349584.botschafter-des-tages-otto-gebau...