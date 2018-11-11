Almanya'dan cihatçılara 50 milyon avro 'destek'

Almanya'nın Suriye'de bulunan cihatçı gruplara yardım adı altında yaklaşık 50 milyon avro ödediği açıklandı.

Alman basınında yer alan rapora göre Almanya, Suriye hükümetine karşı cihatçı gruplara on milyonlarca avro “yardımda” bulunmuş.

Tagesspiegel gazetesinin yayınladığı raporda Almanya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Walter Lindner, Die Linke milletvekili Evrim Sommer’e Almanya’nın Suriye’de “muhalif güçlere” on milyonlarca avro ödedini söyledi.

Rapora göre Linder, Almanya’nın 37,5 miyon avroyu insani yardım ve yeniden yapılanma kapsamında gönderdiğini ifade etti. Cihatçılara gönderilen toplam tutarın 49 milyon avro olduğu aktarılıyor.

'RUSYA VE TÜRKİYE MEMNUN KALMAYABİLİR'

Raporun yayınlamasının ardından Sputnik’e konuşan Evrim Sommer, “Hükümet bu ödemeyi açıkça ifade etmek istemiyor çünkü Merkel’in görüştüğü gruplar Rusya ve Türkiye’yi memnun etmeyebilir” dedi.

Almanya, geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da toplanan Suriye konulu dörtlü zirvede Rusya, Türkiye ve Fransa ile birlikte yer almıştı.