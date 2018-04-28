Almanya'dan Çavuşoğlu’na seçim konuşması engeli

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya eyaleti hükümeti, Solingen anmasına katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na burada herhangi bir seçim konuşması yaptırmama kararı aldı.

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs'ta düzenlenecek anmaya katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eyalet parlamentosunda yapılacak törende konuşma yapmaması kararı alındı.

Düsseldorf eyalet parlamentosunun Sosyal Demokrat ve Yeşiller milletvekillerinin Çavuşoğlu’nun parlamentoda konuşma yapmaması için görüştükleri ve mutabık kaldıkları belirtildi. Kuzey Ren Vestfalya eyalet parlamentosu İhtiyarlar Heyeti'nin bu yöndeki uzlaşmasının Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Parti grupları tarafından da onaylandığı ifade edildi.

Kuzey Ren Vestfalya RV eyaleti hükümetinin sözcüsü Christian Wiermer, Solingen saldırısının yıldönümü anmasının, "siyasi parti çekişmeleriyle" gölgelenemeyeceğini ifade ederek, 29 Mayıs 1993’teki saldırının "ne Almanya ne de Türkiye’deki seçim kampanyası için bir siyasi parti kavgasına dönüştürülemeyeceğini" söyledi.

KRV eyaletinin Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Başbakanı Armin Laschet, Solingen saldırısının kurbanı olan Genç ailesinin isteği üzerine Düsseldorf'taki eyalet parlamentosunda düzenlenecek anma etkinliğine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu davet etmişti.

Öte yandan, Solingen'de 29 Mayıs'ta düzenlenecek anma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı bildirildi.

