Almanya'dan AKP'nin propaganda videolarına tepki

AKP'nin seçim kampanyası videolarında bazı Alman siyasetçilerin teröre destekle suçlanması, Merkel hükümetinin tepkisine yol açtı.

AKP tarafından Almanya'da Türk seçmenlere yönelik hazırlanan propaganda videoları Alman hükümetinin tepkisine yol açtı. DW Türkçe'den Değer Akal’ın edindiği bilgilere göre, AKP videolarında bazı Alman siyasetçilerin Türkiye karşıtlığıyla, teröre destek vermekle suçlanması, Berlin'i harekete geçirdi. Alman Dışişleri Bakanlığı, DW Türkçe'nin konuyla ilgili sorusuna yazılı olarak “AKP'nin seçim kampanyası videolarındaki suçlamaların tamamıyla asılsız olduğu tümüyle aşikar. Konuyu Türk tarafının da gündemine getirdik, tutumumuzu net bir şekilde aktardık” yanıtını verdi.

"Oyunu gör oyunu ver” sloganıyla hazırlanan AKP seçim videolarında, Alman siyasetçiler Türkiye karşıtlığıyla terör örgütlerine arka çıkmakla suçlanıyor.