Almanya'daki Selefi sayısı 5 yılda ikiye katlandı

Almanya'da yaşayan Selefilerin sayısının 5 yılda 2'ye katlandığı açıklandı.

Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşayan Selefi sayısının görülmemiş boyutlara ulaşarak 5 yılda 2 katına çıktığını duyurdu.

Tagesspiegel'in haberine göre Almanya'da kendisini Selefi olarak tanımlayanların sayısı 11 bine ulaştı. 5 yıl önce Alman istihbarat servisi BfV bu sayıyı 5 bin 500 olarak vermişti.

Selefilik, IŞİD ve El Kaide'nin de aralarında bulunduğu cihatçı örgütlerin ideolojisi olarak biliniyor.

Habere göre güvenlik güçleri Selefi sayısındaki artışta duraklama yaşanmadığını belirtiyor.