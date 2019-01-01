Almanya'da yılbaşı gecesinde ırkçı saldırı: Aracıyla kalabalığa daldı

Almanya'da yılbaşı gecesinde aralarında uriyeli ve Afganların bulunduğu çok sayıda noktada aracıyla kalabalığın arasına dalan saldırgan dört kişiyi yaraladı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde yılbaşı gecesinde bir sürücü aralarında Suriyeli ve Afganların bulunduğu çok sayıda noktada aracıyla kalabalığın arasına daldı.

Polisin takip ederek yakaladığı saldırgan, ırkçı yorumlar yaptıktan sonra gözaltına alındı.

Polisin verdiği bilgiye göre saldırgan önce Bottrop'da yeni yıla girilmesinden birkaç dakika sonra aracıyla bir yayayı hedef aldı. Söz konusu yayanın son anda yaralanmadan kurtulmayı başardığı belirtildi.

Zanlının daha sonra ise aracıyla kent merkezinde kutlamalar yapan, aralarında Suriyeli ve Afganların da bulunduğu kalabalığa daldığı bildirildi. Bu sırada dört kişinin ağır yaralandığı açıklandı. Yaralılar arasında Suriyeli ve Afganların da bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda 50 yaşındaki saldırganın psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtildi.