Almanya'da yeni yıl kutlamaları sırasında iki kişi yaşamını yitirdi

Almanya'da ülkenin hemen her yerinde vatandaşların yılbaşı kutlamalarında kullandığı havai fişeklerin kaza bilançosu yeni yılın ilk gününde belirmeye başladı. Yılbaşı gecesinde iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Deutsche Welle'nin aktardığına göre; Brandenburg eyaletindeki kutlamalarda meydana gelen çok sayıda kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir çocuğun da ağır yaralandığı açıklandı.
Polisten yapılan açıklamada, iki farklı kazada Potsdam yakınlarında 19 ve Guscow-Platkow'da da 35 yaşında olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği, Rheinsberg'de de 11 yaşında bir erkek çocuğun kutlama fişeği nedeniyle ağır yaralandığı bilgisi verildi.