Almanya'da tuhaf polisiye: 18 yıldır iş arkadaşlarını zehirliyor olabilir

Almanya'da metal malzeme fabrikasında çalışan bir kişi, iş arkadaşının yemeğine zehir koyarken yakalandı. Aynı fabrikada gerçekleşen 21 ölümün, zehrlenme nedeniyle olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Almanya'da bir metal malzeme fabrikasında ardı sıra yaşanan ölümlerden, iş arkadaşlarını zehirlediği iddia edilen bir kişi sorumlu tutuluyor.

Tutuklanan adam, iş arkadaşının öğle yemeğine zehir koymaya çalışırken yakalandı. Aynı kişinin evinde, civa, kurşun ve kadmiyum maddeleri bulundu.

Kuzeybatı Almanya'da bir kasabada meydana gelen olay nedeniyle şüpheli şahıs tutuklandı. Polis, aynı şirkette çalışan 21 kişinin ölümünden de ilgili kişinin sorumlu olabileceğinden şüpheleniyor.

Öğle yemeğinde bilinmeyen beyaz bir toz fark eden bir işçinin şikayetinin ardından 56 yaşındaki şüpheliyi polis gözaltına aldı. Olay, kurbanın işyerindeki sorumlularını uyarması ve güvenlik kameraları kayıtlarının gözden geçirilmelerini istemesiyle ortaya çıktı. Kayıtlarda şüphelinin yemeğe bir madde eklediği görüldü.

'ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK'

Metal parça üreticisi firmanın yöneticisi olan Tilo Blechinger yaptığı açıklamada, "Başlangıçta, işçiler arasında bir şaka olduğunu düşündük" dedi.

Ancak yetkililer, tozu ciddi organ hasarına neden olabilecek yüksek oranda zehirli ve neredeyse tatsız bir madde olan kurşun asetat olarak tanımladıktan sonra, olayın bir cinayet teşebbüsü olduğunu fark ettiler.

Soruşturma, şirkette 2000'den bu yana ölen 21 çalışanın ölümlerini kapsayacak şekilde genişletildi. Aynı dönemde iki kişinin komada ve başka bir çalışanın da diyalizde olduğu belirtilirken, diğer ölümlerin ağır metal zehirlenmelerinin neden olabileceği kanser veya kalp krizlerinden olduğu ifade ediliyor.

Polis, ölümleri soruşturmak ve kurbanların akrabaları ile onları tedavi eden doktorlarla görüşmek için 15 kişilik bir komite oluşturdu. Yetkililer ayrıca, metalin varlığını belirlemek için mezarları açmayı düşünüyor.

Fabrika müdürünün "göze çarpmayan biri" olarak nitelediği şüphelinin 38 yıldır aynı fabrikada çalıştığı bildiriliyor.